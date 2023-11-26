Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о чудо-голе через себя своего одноклубника Алехандро Гарначо в матче 13-го тура Английской премьер-лиги против «Эвертона» (3:0).

Игрок отметил, что возлагает большие надежды на аргентинца и считает, что у него большое будущее.

«Подобные голы заставляют толпу замолчать. Фанаты «Эвертона» не обрадуются, но им приятно видеть такое и футболистов, которые способны совершить это. Я очень рад, что он выступает за мою команду», - заявил Бруну Фернандеш в эфире Sky Sports.

Напомним, что 19-летний футболист впервые отличился в нынешнем сезоне.