Фернандеш – о пенальти Рэшфорда: «Я знал, что он забьёт, ему требовалось это»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, почему отдал Маркусу Рэшфорду право исполнить одиннадцатиметровый.

Английский форвард реализовал удар с точки на 56-й минуте матча против «Эвертона», установив на табло счёт 2:0. Для Рэшфорда этот гол стал первым за «Манчестер Юнайтед» с начала сентября.

«Думаю, ему очень требовалось забить. Я был уверен, что он сделает это, ведь он тоже один из наших пенальтистов. Я решил, что это подходящий момент. Очень рад, что Маркус реализовал пенальти, это должно добавить ему уверенности», – заявил португальский футболист в интервью BBC после матча.