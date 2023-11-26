​«Манчестер Юнайтед» первым покорил отметку в 500 «сухих» матчей АПЛ

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» успешно выступил в гостях у «Эвертона», выиграв со счётом 3:0. Команда Эрика тен Хага улучшила своё турнирное положение – от зоны Лиги чемпионов она отстаёт на четыре очка.

По итогам матча на «Гудисон Парк» «Манчестер Юнайтед» стал первой командой, которая провела 500 «сухих» матчей в эпоху Премьер-лиги.

Рейтинг команд АПЛ по матчам без пропущенных голов выглядит так: «Манчестер Юнайтед» - 500, «Челси» - 476, «Ливерпуль» - 460, «Арсенал» - 456, «Эвертон» - 361, «Манчестер Сити» - 351.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 29 ноября – против «Галатасарая» в Лиге чемпионов.