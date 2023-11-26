Тен Хаг: «Возможно, мы увидели лучший гол сезона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился впечатлениями после матча с «Эвертоном» (3:0).

«Красные дьяволы» открыли счёт уже на третьей минуте – автором гола стал Алехандро Гарначо, забивший ударом через себя после подачи с правого фланга. Во втором тайме Маркус Рэшфорд (с пенальти) и Антони Марсьяль закрепили преимущество гостей.

«Возможно, мы увидели лучший гол сезона, – высказывается о шедевре Гарначо наставник «Юнайтед». – Дело не только в ударе – до него команда также здорово разыгрывала мяч. Завершение получилось просто фантастическим.

После стартового отрезка команда начала действовать слишком легкомысленно, и я раскритиковал игроков в перерыве. Они думали, что дело уже сделано. Во втором тайме проблем не было», – сказал в интервью Sky Sports тен Хаг.