Гарначо — о чудо-голе в ворота «Эвертона»: Я не могу поверить

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо высказался о своём чудо-голе «ножницами» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги против «Эвертона», в котором «красные дьяволы» одержали победу со счётом 3:0.

Форвард отметил, что не может поверить, что отметился таким голом.

«Если честно, я лишь обернулся и подумал: «Боже мой». Один из лучших моих голов, я счастлив.

Будет ли это голом сезона? Вероятно! Сейчас только ноябрь, но да», — заявил Гарначо в эфире Sky Sports.

Стоит отметить, что это первый гол для 19-летнего аргентинца в нынешнем сезоне АПЛ. Ему понадобилось провести 11 игр.