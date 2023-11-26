Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» установил личный антирекорд

26 Ноября 2023 • 21:56 Комментировать
Эвертон
0:3
Манчестер Юнайтед
окончен

«Эвертон» продолжил череду неудач в домашних матчах, уступив на своём поле «Манчестер Юнайтед» (0:3).

«Ириски» создали немало голевых моментов, но так и не смогли поразить ворота «красных дьяволов» в поединке 13-го тура Премьер-лиги. В семи встречах нынешнего сезона, проведённых в родных стенах, «Эвертон» набрал всего четыре очка – клубный антирекорд в рамках чемпионата, докладывает Opta. Только «Бёрнли» (ноль очков дома) имеет ещё более печальный показатель в текущей кампании.

Свой следующий матч команда Шона Дайча проведёт на выезде 2 декабря – соперником будет «Ноттингем Форест».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Шон Дайч

Новости по матчу

Сегодня, 26 Ноября
22:07
​«Манчестер Юнайтед» первым покорил отметку в 500 «сухих» матчей АПЛ
22:06
Тен Хаг: «Возможно, мы увидели лучший гол сезона»
21:56
«Эвертон» установил личный антирекорд
21:41
«Манчестер Юнайтед» уступил по количеству ударов, но выиграл 3:0 – подобного не было восемь лет
21:25
«МЮ» лучше реализовал свои моменты и разгромил «Эвертон»
20:23
Гарначо забил, вероятно, лучший гол сезона - видео 2
19:00
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
18:37
​Магуайр и Шоу – в основе: «Манчестер Юнайтед» назвал состав на игру с «Эвертоном»
12:47
Тен Хаг – о своей дисквалификации на матч с «Эвертоном»: «Я уверен в своём тренерском штабе» 1
11:56
Тен Хаг: «Маунт – большой профессионал, он очень усердно работает на тренировках»
11:33
Тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» не может скупать всех игроков
10:30
Тен Хаг: Мы должны оценить, готов ли Маунт к игре с «Эвертоном»
10:17
Тен Хаг рассказал о состоянии Онана
10:05
Мерсон: «Я буду шокирован, если «Эвертон» проиграет «Манчестер Юнайтед»
02:28
Эвертон - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
25 Ноября
21:25
Эвертон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка на матч АПЛ — 26 ноября 2023
18:53
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» приглашал меня не для красивой игры
14:41
Ван де Бек: «Я хочу регулярно играть, если не в «Манчестер Юнайтед», то в другом клубе»
12:55
Варан считает, что ему нужно провести серию матчей, чтобы вернуться на топ-уровень
10:52
«Манчестер Юнайтед» будет всеми силами пытаться избавиться от Санчо
04:32
«Манчестер Юнайтед» назвал ценник Каземиро – игрока готовы продать зимой 1
01:26
​Эвертон – Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии – 26 ноября 2023
24 Ноября
23:32
​Экс-игрок «Ливерпуля»: «Я не думаю, что тен Хаг завершит сезон в «Манчестер Юнайтед»
23:18
Стало известно, сколько времени займёт восстановление Маунта
20:56
​«Манчестер Юнайтед» потерял Маунта
19:16
Назван лучший голкипер сезона АПЛ по числу сейвов 1
18:42
​У тен Хага спросили, уйдёт ли Варан
14:52
​У Варана испортились отношения с тен Хагом
23 Ноября
22:00
Тен Хаг порадовал новостью о Хёйлунне
18:03
Тен Хаг рассказал о состоянии Шоу
16:15
Тен Хаг объяснил, почему Магуайр играет вместо Варана
10:21
Бербатов: «Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» приобретёт Гризманна»
04:29
Хенрик Ларссон: «Хёйлунн выглядит интересно, но ему нужно время»
00:30
Маунт не скучает по «Челси» так сильно, как принято считать 2
22 Ноября
22:42
Каземиро начал задумываться о переезде в Саудовскую Аравию
22:23
«Интер» и два гранда АПЛ претендуют на форварда Эванилсона
18:57
​Билялетдинов: «Кто из российских футболистов мог бы усилить «Эвертон»? Да никто»
14:56
Мопе: «В «Эвертоне» я не мог наслаждаться футболом, болельщики усложнили мне жизнь»
14:43
Шоу возобновил тренировки
14:32
​Чистка на «Олд Траффорд»: Из «Манчестер Юнайтед» могут уйти больше 10 футболистов
14:25
Санчо откажется от перехода в клуб из Саудовской Аравии
11:34
«Ювентус» надеется, что Влахович продлит контракт на фоне интереса «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»
03:19
«Манчестер Юнайтед» может заплатить 118 млн евро за 19-летнего португальца
21 Ноября
23:39
Варан хочет продолжить карьеру в Серии А
23:16
Игроки «Манчестер Юнайтед» считают тренировки тен Хага одной из причин неудачных результатов
22:28
Тен Хаг хотел видеть в «Манчестер Юнайтед» звёздного ветерана «Баварии»
21:56
«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за Ле Норманом
15:43
Гризманн не намерен переходить в «Манчестер Юнайтед» 1
15:17
«Бавария» считает, что может оформить трансфер Варана за 20 миллионов евро
20 Ноября
19:29
​Онана надеется сыграть в ближайшем матче «Манчестер Юнайтед»
00:51
Скоулз объяснил причины неудач Маунта в «Манчестер Юнайтед»
19 Ноября
23:27
Де Кетеларе интересен двум грандам АПЛ 1
21:45
«Боруссия» Дортмунд и «Ювентус» не отказываются от подписания Санчо, несмотря на зарплату игрока
09:37
Фернандеш — о возможном переезде в Саудовскую Аравию: «Я счастлив там, где нахожусь»
18 Ноября
16:48
​С «Эвертона» могут снять ещё 9 очков
05:37
​Болельщики «Манчестер Юнайтед» отказываются от абонементов на матчи
05:30
​Жан-Клод Блан может получить работу в «Манчестер Юнайтед»
05:21
Вероятность вылета «Эвертона» из АПЛ возросла в десять раз
17 Ноября
18:49
​Хороший знак: «Эвертон» уже спасался от вылета в подобной ситуации
17:03
Билялетдинов: «Всё равно, вылетит ли «Эвертон» в этом сезоне»
16:34
​«Эвертон» отреагировал на снятие 10 очков в АПЛ – клуб готовит апелляцию
15:31
​С «Эвертона» сняли 10 очков – команда оказалась в зоне вылета 2
15:20
​Рэтклифф может стать владельцем «Манчестер Юнайтед» уже на днях
15:08
​Стало известно, почему Варан потерял место в основе «Манчестер Юнайтед»
16 Ноября
16:45
«Манчестер Юнайтед» принял решение по талантливому хавбеку «Бенфики»
16:14
«Аль-Хиляль» нацелился на Санчо
15:33
«Манчестер Юнайтед» нацелился на очередного форварда из Серии А
15 Ноября
17:35
​«Манчестер Юнайтед» - лучшая команда АПЛ по последним турам
16:23
​Из «Манчестер Юнайтед» уходит исполнительный директор – он работал в клубе 16 лет
14:01
Эванс назвал имена нападающих, против которых ему сложнее всего было играть
12:42
Тодибо – главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» на январь
01:36
В «Манчестер Юнайтед» готовы заработать на продаже Каземиро
00:15
Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за полузащитником «Бенфики» и сборной Португалии
14 Ноября
21:19
Санчо не горит желанием переходить в клуб из Саудовской Аравии
15:19
Тен Хаг получит деньги на трансферы, тренер в январе хочет заполучить вингера и фуллбека
14:40
«Манчестер Юнайтед» не хочет платить Санчо 70% зарплаты в случае аренды в «Ювентус»
14:35
Санчо хочет вернуться в «Боруссию» Дортмунд 1
01:27
​Роналду – только восьмой: Названы лучшие трансферы в истории «Манчестер Юнайтед»
13 Ноября
22:43
Гранд Серии А запросил у «Манчестер Юнайтед» информацию о Санчо
22:28
Хёйлунн хуже всех в топ-5 лигах реализует явные голевые моменты
11 Ноября
21:55
​Тен Хаг пропустит следующий матч «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Астон Вилла Астон Вилла
1
2
1.81 4.10 3.90
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
3
3.50 3.50 2.07
Видео
27.11.23 в 23:00
Фулхэм Фулхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.26 3.40 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Ноября
22:17 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш – о пенальти Рэшфорда: «Я знал, что он забьёт, ему требовалось это»
22:07 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» первым покорил отметку в 500 «сухих» матчей АПЛ
22:06 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Возможно, мы увидели лучший гол сезона»
22:03 · Англия. Премьер-лига
Гарначо — о чудо-голе в ворота «Эвертона»: Я не могу поверить
21:56 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» установил личный антирекорд
21:49 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ поспорят с «Барселоной» и «Реалом» за 16-летнего бразильца слухи
21:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» уступил по количеству ударов, но выиграл 3:0 – подобного не было восемь лет
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать звезду в нападение за рекордные для АПЛ деньги
21:32 · Англия. Премьер-лига
Сон: «Не думаю, что «Тоттенхэм» заслужил поражение»
21:25 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» лучше реализовал свои моменты и разгромил «Эвертон»
20:23 · Англия. Премьер-лига
Гарначо забил, вероятно, лучший гол сезона - видео 2 видео
19:35 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» проиграл 3 подряд матча, хотя открывал в них счёт – только 4 команды АПЛ ранее выдавали такую серию
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
18:37 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр и Шоу – в основе: «Манчестер Юнайтед» назвал состав на игру с «Эвертоном»
18:10 · Англия. Премьер-лига
​Санчо стал ближе к «Ювентусу» слухи
Все новости
Рекомендуем