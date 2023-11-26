«Эвертон» установил личный антирекорд

«Эвертон» продолжил череду неудач в домашних матчах, уступив на своём поле «Манчестер Юнайтед» (0:3).

«Ириски» создали немало голевых моментов, но так и не смогли поразить ворота «красных дьяволов» в поединке 13-го тура Премьер-лиги. В семи встречах нынешнего сезона, проведённых в родных стенах, «Эвертон» набрал всего четыре очка – клубный антирекорд в рамках чемпионата, докладывает Opta. Только «Бёрнли» (ноль очков дома) имеет ещё более печальный показатель в текущей кампании.

Свой следующий матч команда Шона Дайча проведёт на выезде 2 декабря – соперником будет «Ноттингем Форест».