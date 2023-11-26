«Манчестер Юнайтед» уступил по количеству ударов, но выиграл 3:0 – подобного не было восемь лет

«Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Эвертоном», не имея превосходства по статистическим показателям (3:0).

Коллектив Эрика тен Хага выиграл благодаря точным ударам Алехандро Гарначо, Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля на третьей, 56-й и 75-й минутах. По данным Opta, впервые с октября 2015 года «Манчестер Юнайтед» одержал победу в выездном матче Премьер-лиги с разницей в три или более гола, при этом уступив сопернику по количеству нанесённых ударов (9 против 22). Предыдущий подобный случай был зарегистрирован во встрече с тем же «Эвертоном», которая завершилась с таким же счётом.