«Челси» может подписать звезду в нападение за рекордные для АПЛ деньги

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино хочет подписать игрока высокого уровня на позицию центрального нападающего. На вершине шорт-листа лондонского клуба находится 24-летний Виктор Осимхен из «Наполи», о чём пишет The Telegraph.

Отмечается, что Осимхен будет готов к переезду на «Стэмфорд Бридж». Ранее у футболиста ухудшились отношения с «Наполи» на фоне истории с высмеиванием его промаха в клубных социальных сетях.

Ожидается, что трансфер Осимхена будет дорогостоящим. «Пенсионеры» даже могут перебить рекорд Премьер-лиги – самым дорогим входящим трансфером является трансфер Энцо Фернандеса за 121 миллион евро. Его, как известно, тоже провернул «Челси».