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Сон: «Не думаю, что «Тоттенхэм» заслужил поражение»

26 Ноября 2023 • 21:32 Комментировать
Тоттенхэм
1:2
Астон Вилла

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о матче против «Астон Виллы» (1:2).

«Шпоры» вышли вперёд на 22-й минуте усилиями Джовани ло Чельсо, на что гости ответили голами Пау Торреса и Олли Уоткинса.

«Конечно, такой результат очень неприятен, но даже в сложных ситуациях наша команда не сдаётся и продолжает создавать моменты. Я не думаю, что мы заслуживали поражения, если оглядываться на содержание игры, но, в конце концов, мы проиграли, и нам придётся это принять.

Как бы хорошо мы ни играли, не всегда всё будет складываться удачно. Нам нужно извлечь урок, чтобы добиться успехов в следующих играх», – заявил в послематчевом интервью Сон.

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