«МЮ» лучше реализовал свои моменты и разгромил «Эвертон»

В 13-м туре Премьер-лиги «МЮ» гостил у «Эвертона» и начал игру с потрясающего удара в падении через себя от Алехандро Гарначо, с 15 метров в дальнюю девятку - идеальный дебютный гол в сезоне для 19-летнего вингера. Доминик Калверт-Льюинн метров с 10 не смог пробить голкипера, попытка Дуайта Макнилла поразить пустые ворота - в защитника. Тут же Абдуллай Дукуре с линии штрафной едва не попал в уголок. Калверт-Льинн без помех атаковал с линии вратарской - выше. Идрисса Гуэйе с десятка метров также не попал в створ.

В начале второго тайма Антони Марсьяль заработал пенальти, а Маркус Рэшфорд с 11 метров пробил в девятку - 0:2. Тут же Гуэйе едва не забил, но голкипер справился с ударом в дальний угол. Вскоре Марсьяль оказался один на один с кипером и перебросил его - 0:3. В ответ Виталий Миколенко зарядил в перекладину ударом с 15 метров.

«МЮ» победил и вышел на шестое место, соперник - предпоследний.