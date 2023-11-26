В эти минуты «Манчестер Юнайтед» играет на выезде против «Эвертона» в матче 13-го тура Премьер-лиги. После первого тайма ведут в счете «красные дьяволы» - 1:0. Голевую атаку на третьей минуте завершил Алехандро Гарначо. После прострела с правого фланга от лицевой линии от Маркуса Рэшфорда 19-летний футболист метров с 15 пробил в падении через себя и попал точно в правую девятку ворот ливерпульцев.

Это первый гол в сезоне для вингера. В «МЮ» он перешел в 2020 году, а в полгода назад подписал новый контракт.

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