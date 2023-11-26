​«Тоттенхэм» проиграл 3 подряд матча, хотя открывал в них счёт – только 4 команды АПЛ ранее выдавали такую серию

В воскресенье «Тоттенхэм» огорчил своих болельщиков домашним поражением от «Астон Виллы» со счётом 1:2. Серия «шпор» из поражений в Премьер-лиге достигла трёх матчей. Любопытно, что в каждой из этих трёх игр команда Анге Постекоглу забивала первой. В соперниках у «Тоттенхэма» были «Челси» (1:4), «Вулверхэмптон» (1:2) и вот теперь «Астон Вилла» (1:2).

Журналист Бен Джейкобс рассказывает в социальных сетях о том, что «Тоттенхэм» стал лишь пятой командой в истории АПЛ, которая потерпела три подряд поражения при этом, что открывала счёт в этих матчах.

Ранее этот «подвиг» проделывали «Блэкберн» (2007), «Сандерленд» (2011), «Уиган» (2012) и «Лестер» (2014).