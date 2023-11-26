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Эмери зажигает, Постекоглу унывает: «Астон Вилла» поборола поплывший «Тоттенхэм» в волевом формате

26 Ноября 2023 • 19:05 Комментировать
Тоттенхэм
1:2
Астон Вилла

Вторым центральным матчем тринадцатого тура АПЛ после встречи «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» было противостояние «Тоттенхэма» и «Астон Виллы».

Протокол игры  
Тоттенхэм1:2Астон Вилла
(1:0) Ло Чельсо Джовани22'  
  45'Торрес Пау II (1:1)
  61'Уоткинс Олли (1:2)
Викарио ГульельмоПорро ПедроЭмерсон ЖуниорДэвис БенУдоги ДестиниБентанкур Родриго 32' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 32') Ло Чельсо Джовани 86' (Велиз Алехо ( 86') Джонсон БреннанКулушевски ДеянХиль Бриан 71' (Скипп Оливер ( 71') Хын Мин Сон
Запасные: Доррингтон АлфиДайер ЭрикДонли ДжеймиОстин БрендонФорстер Фрейзер
Мартинес ЭмилианоКонса ЭзриКарлос Диего СантосТоррес Пау IIДинь ЛюкаКэш Мэтти  27' 46' (Бэйли Леон ( 46') Камара Бубакар I  38'Соарес ДугласМакгинн Джон  41' 90' (Дуран Джон ( 90') Диаби Мусса 46' (Тилеманс Юри ( 46') Уоткинс Олли  83' 90' (Рамси Джакоб ( 90')
Запасные: Ленгле КлеманОльсен РобинИроэгбунам ТимМорено АлексДендонкер Леандер
26 ноября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

До того неожиданно лидировавший в чемпионате Англии «Тоттенхэм» после двух поражений подряд утратил в Премьер-лиге не только лидирующую позицию, но и место в первой тройке. «Шпоры» проиграли «Челси» и «Вулверхэмптону». Против «синих» их подкосили два удаления, а от «волков» они пропустили два мяча в компенсированное время.

Впрочем, намного от первого места команда Анге Постекоглу не отстала. За это «шпоры» должны благодарить «Манчестер Сити», сыгравший вничью с «Челси» и «Ливерпулем». Также – самих «красных», потерявших очки против «Лутона». Ну и лондонский «Арсенал», потерпевший поражение от «Ньюкасла».

Победа в отчётном матче сравнивала бы «Тоттенхэм» по очкам с «Ман Сити» – до лидирующего «Арсенала» оставался бы один балл. С другой стороны, «Астон Вилла» в случае своей виктории обгоняла бы «шпор» на два очка. У команды Унаи Эмери, кстати, убойная домашняя победная серия, но против «Тоттенхэма» бирмингемцы играли на выезде.

Командам не потребовалось время на раскачку. Голевые моменты посыпались сразу же. Но не голы. Удоги вырвался один на один с Мартинесом и запулил выше створа. Хиль после перехвата отдал пас на Кулушевски, который отправил мяч в штангу. Пау Торрес не попал в створ головой с подачи Диня. Мартинес вытащил удар Хиля, а Порро добил неточно.

На 22-й минуте хозяева добились-таки гола в чужие ворота. Порро подал угловой справа, и на подборе оказался ло Чельсо. Удар от Джовани по воротам, рикошет от Диего Карлоса – Эмилиано Мартинес дезориентирован, и мяч в сетке (1:0). «Вилланы» ответили практически мгновенно – Уоткинс замкнул прострел слева от Диня. Через паузу Роберт Джонс, прослушав ВАР, аннулировал взятие ворот из-за офсайда.

В районе получаса игры Постекоглу заменил травмировавшегося Бентанкура на Хёйбьерга. Тот вывел один на один Сона, который забил из «вне игры», – снова отмена гола. Раньше Кулушевски перекрутил мяч мимо левого угла, а позже, на 45+7-й минуте, «Астон Вилла» сумела отыграться. Ло Чельсо сфолил на левом фланге обороны против Кэша. Дуглас Луис навесил со штрафного, и Пау Торрес отличился головой без положения «вне игры» (1:1).

Лондонцы прошлись по «лезвию» штанги на старте второго тайма. Бэйли пробивал низом в левый угол, а Викарио перевёл мяч в боковую стойку. Тут штанга проявила себя действительно лучшей подругой вратаря – сфера отскочила аккурат в руки голкипера «шпор». Иначе пропущенный гол был бы на его совести. Чуть позже хозяева отлично разыграли контратаку в левой зоне, только Кулушевски своим прострелом не вложил мяч точно в ногу Бреннана Джонсона.

Сон снова фиктивно забил из «вне игры», а вот Уоткинс без нареканий превратил в гол передачу Тилеманса (1:2). Перед «Тоттенхэмом» замаячила перспектива третьего подряд поражения. Стало надо отыгрываться хозяевам. Порро где-то с линии штрафной приложился в левый угол – отразил Мартинес. Слева пошла подача углового от Порро, и Бен Дэвис головой направил мяч над перекладиной.

«Астон Вилла» тем временем не собиралась окапываться. Динь мощно выстрелил со штрафного в правую девятку – прыжок Викарио, сэйв и корнер. После подачи Диня с углового мимо ворот пробил Уоткинс. У других ворот Эмилиано Мартинес справился и с ближним ударом Джонсона, и с дальней попыткой Хёйбьерга.

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Дальше – снова гостевые моменты. Камара с подступов к штрафной не поставил неразрешимых проблем перед Викарио, хотя тому всё равно пришлось постараться. Макгинн подхватил мяч слева и навесил на дальнюю штангу. Уоткинс поборолся с Дэвисом и не попал головой в пустой угол. Олли хотел угловой, а арбитр назначил удар от ворот.

В общем, игра шла на встречных курсах, и гол вполне мог состояться в любую сторону. Но не состоялся ни в какую. На 87-й минуте Порро угодил в левую штангу, а на добивании Сон оформил офсайдный хет-трик, забив третий раз из положения «вне игры». Естественно, засчитан его гол снова не был. «Тоттенхэм» потерпел уже третье подряд поражение в Английской премьер-лиге, пропустил вперёд себя «Астон Виллу» и выпал из первой четвёрки. Команду Эмери от пьедестала отделяют всего лишь два очка.

Кирилл Иванцов

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