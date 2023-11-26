Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Магуайр и Шоу – в основе: «Манчестер Юнайтед» назвал состав на игру с «Эвертоном»

26 Ноября 2023 • 18:37 Комментировать
Эвертон
0:1
Манчестер Юнайтед
1 2.70 X 3.55 2 2.60
1-й тайм

В воскресенье вечером в 13-м туре Английской премьер-лиги будут играть «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов. 

Онана, Далот, Магуайр, Линделоф, Шоу, Майну, Мактоминай, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Марсьяль.

Матч между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» начнётся в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult. Не пропустите!

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед

Новости по матчу

Сегодня, 26 Ноября
18:37
​Магуайр и Шоу – в основе: «Манчестер Юнайтед» назвал состав на игру с «Эвертоном»
12:47
Тен Хаг – о своей дисквалификации на матч с «Эвертоном»: «Я уверен в своём тренерском штабе» 1
11:56
Тен Хаг: «Маунт – большой профессионал, он очень усердно работает на тренировках»
11:33
Тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» не может скупать всех игроков
10:30
Тен Хаг: Мы должны оценить, готов ли Маунт к игре с «Эвертоном»
10:17
Тен Хаг рассказал о состоянии Онана
10:05
Мерсон: «Я буду шокирован, если «Эвертон» проиграет «Манчестер Юнайтед»
02:28
Эвертон - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
25 Ноября
21:25
Эвертон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка на матч АПЛ — 26 ноября 2023
18:53
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» приглашал меня не для красивой игры
14:41
Ван де Бек: «Я хочу регулярно играть, если не в «Манчестер Юнайтед», то в другом клубе»
12:55
Варан считает, что ему нужно провести серию матчей, чтобы вернуться на топ-уровень
10:52
«Манчестер Юнайтед» будет всеми силами пытаться избавиться от Санчо
04:32
«Манчестер Юнайтед» назвал ценник Каземиро – игрока готовы продать зимой 1
01:26
​Эвертон – Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии – 26 ноября 2023
24 Ноября
23:32
​Экс-игрок «Ливерпуля»: «Я не думаю, что тен Хаг завершит сезон в «Манчестер Юнайтед»
23:18
Стало известно, сколько времени займёт восстановление Маунта
20:56
​«Манчестер Юнайтед» потерял Маунта
19:16
Назван лучший голкипер сезона АПЛ по числу сейвов 1
18:42
​У тен Хага спросили, уйдёт ли Варан
14:52
​У Варана испортились отношения с тен Хагом
23 Ноября
22:00
Тен Хаг порадовал новостью о Хёйлунне
18:03
Тен Хаг рассказал о состоянии Шоу
16:15
Тен Хаг объяснил, почему Магуайр играет вместо Варана
10:21
Бербатов: «Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» приобретёт Гризманна»
04:29
Хенрик Ларссон: «Хёйлунн выглядит интересно, но ему нужно время»
00:30
Маунт не скучает по «Челси» так сильно, как принято считать 2
22 Ноября
22:42
Каземиро начал задумываться о переезде в Саудовскую Аравию
22:23
«Интер» и два гранда АПЛ претендуют на форварда Эванилсона
18:57
​Билялетдинов: «Кто из российских футболистов мог бы усилить «Эвертон»? Да никто»
14:56
Мопе: «В «Эвертоне» я не мог наслаждаться футболом, болельщики усложнили мне жизнь»
14:43
Шоу возобновил тренировки
14:32
​Чистка на «Олд Траффорд»: Из «Манчестер Юнайтед» могут уйти больше 10 футболистов
14:25
Санчо откажется от перехода в клуб из Саудовской Аравии
11:34
«Ювентус» надеется, что Влахович продлит контракт на фоне интереса «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»
03:19
«Манчестер Юнайтед» может заплатить 118 млн евро за 19-летнего португальца
21 Ноября
23:39
Варан хочет продолжить карьеру в Серии А
23:16
Игроки «Манчестер Юнайтед» считают тренировки тен Хага одной из причин неудачных результатов
22:28
Тен Хаг хотел видеть в «Манчестер Юнайтед» звёздного ветерана «Баварии»
21:56
«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за Ле Норманом
15:43
Гризманн не намерен переходить в «Манчестер Юнайтед» 1
15:17
«Бавария» считает, что может оформить трансфер Варана за 20 миллионов евро
20 Ноября
19:29
​Онана надеется сыграть в ближайшем матче «Манчестер Юнайтед»
00:51
Скоулз объяснил причины неудач Маунта в «Манчестер Юнайтед»
19 Ноября
23:27
Де Кетеларе интересен двум грандам АПЛ 1
21:45
«Боруссия» Дортмунд и «Ювентус» не отказываются от подписания Санчо, несмотря на зарплату игрока
09:37
Фернандеш — о возможном переезде в Саудовскую Аравию: «Я счастлив там, где нахожусь»
18 Ноября
16:48
​С «Эвертона» могут снять ещё 9 очков
05:37
​Болельщики «Манчестер Юнайтед» отказываются от абонементов на матчи
05:30
​Жан-Клод Блан может получить работу в «Манчестер Юнайтед»
05:21
Вероятность вылета «Эвертона» из АПЛ возросла в десять раз
17 Ноября
18:49
​Хороший знак: «Эвертон» уже спасался от вылета в подобной ситуации
17:03
Билялетдинов: «Всё равно, вылетит ли «Эвертон» в этом сезоне»
16:34
​«Эвертон» отреагировал на снятие 10 очков в АПЛ – клуб готовит апелляцию
15:31
​С «Эвертона» сняли 10 очков – команда оказалась в зоне вылета 2
15:20
​Рэтклифф может стать владельцем «Манчестер Юнайтед» уже на днях
15:08
​Стало известно, почему Варан потерял место в основе «Манчестер Юнайтед»
16 Ноября
16:45
«Манчестер Юнайтед» принял решение по талантливому хавбеку «Бенфики»
16:14
«Аль-Хиляль» нацелился на Санчо
15:33
«Манчестер Юнайтед» нацелился на очередного форварда из Серии А
15 Ноября
17:35
​«Манчестер Юнайтед» - лучшая команда АПЛ по последним турам
16:23
​Из «Манчестер Юнайтед» уходит исполнительный директор – он работал в клубе 16 лет
14:01
Эванс назвал имена нападающих, против которых ему сложнее всего было играть
12:42
Тодибо – главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» на январь
01:36
В «Манчестер Юнайтед» готовы заработать на продаже Каземиро
00:15
Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за полузащитником «Бенфики» и сборной Португалии
14 Ноября
21:19
Санчо не горит желанием переходить в клуб из Саудовской Аравии
15:19
Тен Хаг получит деньги на трансферы, тренер в январе хочет заполучить вингера и фуллбека
14:40
«Манчестер Юнайтед» не хочет платить Санчо 70% зарплаты в случае аренды в «Ювентус»
14:35
Санчо хочет вернуться в «Боруссию» Дортмунд 1
01:27
​Роналду – только восьмой: Названы лучшие трансферы в истории «Манчестер Юнайтед»
13 Ноября
22:43
Гранд Серии А запросил у «Манчестер Юнайтед» информацию о Санчо
22:28
Хёйлунн хуже всех в топ-5 лигах реализует явные голевые моменты
11 Ноября
21:55
​Тен Хаг пропустит следующий матч «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Астон Вилла Астон Вилла
1
2
1.81 4.10 3.90
Видео
31 мин
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
1
3.50 3.50 2.07
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Ноября
19:35 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» проиграл 3 подряд матча, хотя открывал в них счёт – только 4 команды АПЛ ранее выдавали такую серию
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:37 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр и Шоу – в основе: «Манчестер Юнайтед» назвал состав на игру с «Эвертоном»
18:10 · Англия. Премьер-лига
​Санчо стал ближе к «Ювентусу» слухи
17:41 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо не забивал за «Тоттенхэм» более двух лет
17:40 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» снова потерял Бентанкура
16:47 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Сити» приняли решение по де Брёйне
16:38 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» хочет подписать звёздного футболиста в январе
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Три гранда АПЛ хотят подписать Судакова слухи
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
16:23 · Англия. Премьер-лига
​Ремсдейл может сменить «Арсенал» на другой клуб АПЛ
16:04 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» назвал состав на игру с «Астон Виллой»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Ремсдейл нервно сыграл с «Брентфордом»? Думаю, каждый наш игрок провёл отличный матч»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о голах Холанна в АПЛ: «Всего 50?»
14:47 · Англия. Премьер-лига
Невилл считает, что Александер-Арнольд находится на одном уровне с де Брёйне
Все новости
Рекомендуем