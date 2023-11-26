​Магуайр и Шоу – в основе: «Манчестер Юнайтед» назвал состав на игру с «Эвертоном»

В воскресенье вечером в 13-м туре Английской премьер-лиги будут играть «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов.

Онана, Далот, Магуайр, Линделоф, Шоу, Майну, Мактоминай, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Марсьяль.

Матч между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» начнётся в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult. Не пропустите!