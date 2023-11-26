В зимнее трансферное окно вингер Джедон Санчо наверняка покинет «Манчестер Юнайтед». Ещё в начале осени футболист был отстранён от команды на фоне конфликта с тренером команды Эриком тен Хагом.

У Санчо есть три варианта – переезд в Саудовскую Аравию, возвращение в «Боруссию» (Дортмунд) и переход в «Ювентус». Как сообщает TodoFichajes, фаворитом в борьбе за 23-летнего игрока является клуб Серии А. Туринцы хотят арендовать Санчо с правом дальнейшего выкупа, и они стали ближе к закрытию сделки.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джедона Санчо в 32 миллиона евро.