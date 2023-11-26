Ло Чельсо не забивал за «Тоттенхэм» более двух лет

Более двух лет Джовани Ло Чельсо не мог забить гол за клуб, которому принадлежит – лондонский «Тоттенхэм». Однако в воскресенье в матче против «Астон Виллы» в АПЛ испанцу улыбнулась удача – на 23-й минуте после навеса он вонзил мяч под перекладину ворот Эмилиано Мартинеса.

В последний раз Ло Чельсо забивал в составе «шпор» ещё 30 сентября 2021 года – в Лиге конференций в ворота словенской «Муры».

Принадлежит «Тоттенхэму» полузащитник с 2020 года, однако прошлый сезон он провёл на родине в составе «Вильярреала».

Текстовую трансляцию игры «Тоттенхэм» - «Астон Вилла» проводит наш портал. К концу подходит первый тайм.