Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ло Чельсо не забивал за «Тоттенхэм» более двух лет

26 Ноября 2023 • 17:41 Комментировать
Тоттенхэм
1:2
Астон Вилла

Более двух лет Джовани Ло Чельсо не мог забить гол за клуб, которому принадлежит – лондонский «Тоттенхэм». Однако в воскресенье в матче против «Астон Виллы» в АПЛ испанцу улыбнулась удача – на 23-й минуте после навеса он вонзил мяч под перекладину ворот Эмилиано Мартинеса.

В последний раз Ло Чельсо забивал в составе «шпор» ещё 30 сентября 2021 года – в Лиге конференций в ворота словенской «Муры».

Принадлежит «Тоттенхэму» полузащитник с 2020 года, однако прошлый сезон он провёл на родине в составе «Вильярреала».

Текстовую трансляцию игры «Тоттенхэм» - «Астон Вилла» проводит наш портал. К концу подходит первый тайм.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джовани Ло Чельсо

Новости по матчу

Сегодня, 26 Ноября
19:35
​«Тоттенхэм» проиграл 3 подряд матча, хотя открывал в них счёт – только 4 команды АПЛ ранее выдавали такую серию
17:41
Ло Чельсо не забивал за «Тоттенхэм» более двух лет
17:40
​«Тоттенхэм» снова потерял Бентанкура
16:30
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
16:04
​«Тоттенхэм» назвал состав на игру с «Астон Виллой»
10:48
Постекоглу — о травмированных: «Это хорошее испытание для нас»
10:39
Постекоглу: Матч с «Астон Виллой» — это хороший вызов для «Тоттенхэма»
02:22
Тоттенхэм - Астон Вилла: где смотреть прямую трансляцию онлайн
25 Ноября
14:47
Тоттенхэм — Астон Вилла: прогноз и ставка на матч АПЛ — 26 ноября 2023
03:34
Постекоглу: «Ло Чельсо получит шанс проявить себя в ближайшие недели»
24 Ноября
22:57
​Постекоглу дал понять, что «Тоттенхэм» усилится зимой
22:19
Постекоглу: «Не понимаю тренеров, которые оправдываются отсутствием нужных игроков»
17:40
​Постекоглу: «Мы будем играть в свой футбол против любого соперника»
23 Ноября
11:47
Удоги: «Постекоглу в первый же день сказал мне, что я буду ключевым игроком для «Тоттенхэма»
05:38
«Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника «Милана»
03:37
Ван Дейк уговаривал ван де Вена перейти в «Ливерпуль» – тот выбрал «Тоттенхэм»
22 Ноября
10:43
Хави определился с главной целью на замену Гави
02:59
«Тоттенхэм» не отпустит ло Чельсо в «Барселону»
01:33
«Тоттенхэм» также отказался от Чалоба
00:55
С «Тоттенхэма» могут снять очки за трансфер Дефо в 2008 году
19 Ноября
21:33
«Барселона» и «Тоттенхэм» могут обменяться звёздными игроками
18 Ноября
14:56
«Арсенал» вряд ли сможет пригласить Дугласа Луиса в январе
11:06
«Астон Вилла» продаст Дугласа Луиса только за 120 миллионов евро
03:33
«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» поспорят за футболиста из чемпионата Саудовской Аравии
17 Ноября
03:04
Биссума: «Разногласия с Конте? Мы по-разному смотрели на футбол»
16 Ноября
21:09
Биссума: «Работа с Постекоглу вселила в меня уверенность»
16:29
«Севилья» одобрила продажу Акуньи в «Астон Виллы»
10:36
Де Пауль является более предпочтительным вариантом для «Ювентуса», чем Самарджич и Хёйбьерг
15 Ноября
17:38
«Тоттенхэм» определился с главной трансферной целью 1
14 Ноября
22:04
Дайер – о возможном возвращении в «Спортинг»: «Это мой дом»
13 Ноября
23:22
«Тоттенхэм» может подписать форварда «Ювентуса» в январе
22:49
«Тоттенхэм» – один из главных претендентов на звезду «Фейеноорда»
21:30
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поборются за защитника, оценённого в 35 млн евро
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Астон Вилла Астон Вилла
1
2
1.81 4.10 3.90
Видео
31 мин
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
1
3.50 3.50 2.07
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Ноября
19:35 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» проиграл 3 подряд матча, хотя открывал в них счёт – только 4 команды АПЛ ранее выдавали такую серию
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:37 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр и Шоу – в основе: «Манчестер Юнайтед» назвал состав на игру с «Эвертоном»
18:10 · Англия. Премьер-лига
​Санчо стал ближе к «Ювентусу» слухи
17:41 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо не забивал за «Тоттенхэм» более двух лет
17:40 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» снова потерял Бентанкура
16:47 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Сити» приняли решение по де Брёйне
16:38 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» хочет подписать звёздного футболиста в январе
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Три гранда АПЛ хотят подписать Судакова слухи
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
16:23 · Англия. Премьер-лига
​Ремсдейл может сменить «Арсенал» на другой клуб АПЛ
16:04 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» назвал состав на игру с «Астон Виллой»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Ремсдейл нервно сыграл с «Брентфордом»? Думаю, каждый наш игрок провёл отличный матч»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о голах Холанна в АПЛ: «Всего 50?»
14:47 · Англия. Премьер-лига
Невилл считает, что Александер-Арнольд находится на одном уровне с де Брёйне
Все новости
Рекомендуем