​«Тоттенхэм» снова потерял Бентанкура

В воскресенье «Тоттенхэм» проводит домашний матч Английской премьер-лиги против «Астон Виллы». Рулевому лондонской команды Анге Постекоглу уже по ходу первого тайма пришлось делать перестановку в составе. Дело в том, что травму получил Родриго Бентанкур – уругваец покинул поле, прихрамывая. На замену вышел Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Стоит сказать, что совсем недавно – в конце октября – Родриго Бентантур вернулся в строй после серьёзной травмы.

Следить за развитием событий в матче между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.