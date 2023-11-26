Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В «Манчестер Сити» приняли решение по де Брёйне

26 Ноября 2023 • 16:47 Комментировать

Звёздный полузащитник Кевин не Брёйне находится на радарах клубов из Саудовской Аравии, имеющих широкие финансовые возможности. Тем не менее, «Манчестер Сити» не станет продавать бельгийского футболиста в зимнее трансферное окно. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Экрем Конур.

Кевин де Брёйне перебрался в «Манчестер Сити» в конце августа 2015 года. С тех пор рыжеволосый бельгиец провёл за команду 358 матчей, в которых забил 96 голов и отдал 153 результативных паса на партнёров.

Де Брёйне 32 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 70 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Астон Вилла Астон Вилла
1
0
1.81 4.10 3.90
Видео
26.11.23 в 19:30
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.50 3.50 2.07
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Ноября
16:47 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Сити» приняли решение по де Брёйне
16:38 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» хочет подписать звёздного футболиста в январе
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Три гранда АПЛ хотят подписать Судакова слухи
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
16:23 · Англия. Премьер-лига
​Ремсдейл может сменить «Арсенал» на другой клуб АПЛ
16:04 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» назвал состав на игру с «Астон Виллой»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Ремсдейл нервно сыграл с «Брентфордом»? Думаю, каждый наш игрок провёл отличный матч»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о голах Холанна в АПЛ: «Всего 50?»
14:47 · Англия. Премьер-лига
Невилл считает, что Александер-Арнольд находится на одном уровне с де Брёйне
14:37 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Митома мог перейти в «Динамо»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Дембеле – о матче с «Ньюкаслом»: «Мы сделаем всё, чтобы забрать три очка»
13:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола настаивает на трансфере Барко в «Манчестер Сити», но игрок сразу должен уйти в аренду
13:40 · Англия. Премьер-лига
Травма Фати оказалась серьёзной
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Я засыпал во время командного собрания» – Макаллистер раскритиковал АПЛ за тяжёлый график
12:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о своей дисквалификации на матч с «Эвертоном»: «Я уверен в своём тренерском штабе» 1
Все новости
Рекомендуем