​В «Манчестер Сити» приняли решение по де Брёйне

Звёздный полузащитник Кевин не Брёйне находится на радарах клубов из Саудовской Аравии, имеющих широкие финансовые возможности. Тем не менее, «Манчестер Сити» не станет продавать бельгийского футболиста в зимнее трансферное окно. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Экрем Конур.

Кевин де Брёйне перебрался в «Манчестер Сити» в конце августа 2015 года. С тех пор рыжеволосый бельгиец провёл за команду 358 матчей, в которых забил 96 голов и отдал 153 результативных паса на партнёров.

Де Брёйне 32 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 70 миллионов евро.