​«Ливерпуль» хочет подписать звёздного футболиста в январе

Открытие зимнего трансферного окна не за горами. Если верить информации журналиста Экрема Конура, то «Ливерпуль» настроен в январе осуществить громкий трансфер. Так, мерсисайдцы хотят подписать вингера «Баварии» Лероя Сане.

Стоит сказать, что Сане уже выступал в Премьер-лиге Англии – за «Манчестер Сити». В 2020 году футболист перебрался в «Баварию» после четырёх сезонов на «Этихад Стэдиум».

Лерою Сане в январе исполнится 28 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 75 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Сане провёл 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь голевых передач.