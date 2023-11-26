Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков в обозримом будущем может переехать в Англию. Как сообщает портал Goal со ссылкой на TuttoJuve, за 21-летнего футболиста будут бороться «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси».

Отмечается, что Судаков привлёк внимание английских грандов своей креативностью и техническими способностями.

В сезоне 2023/2024 Георгий Судаков провёл 15 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают хавбека сборной Украины в 15 миллионов евро.