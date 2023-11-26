​Ремсдейл может сменить «Арсенал» на другой клуб АПЛ

Голкипер Аарон Ремсдейл потерял статус основного в «Арсенале». По этой причине футболист может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает Daily Star, интерес к Ремсдейлу проявляет «Вулверхэмптон». «Волки» рассматривают возможность аренды 25-летнего вратаря в зимнее трансферное окно с возможностью дальнейшего выкупа.

В сезоне 2023/2024 Ремсдейл провёл восемь матчей, в которых пропустил восемь голов. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают голкипера в 32 миллиона евро.

На текущий момент «Вулверхэмптон» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.