​«Тоттенхэм» назвал состав на игру с «Астон Виллой»

В воскресенье «Тоттенхэм» будет принимать «Астон Виллу» в рамках тринадцатого тура чемпионата Англии. Наставник лондонской команды Анге Постекоглу принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Викарио, Порро, Эмерсон, Дэвис, Удоги, Бентанкур, Ло Чельсо, Хиль, Джонсон, Кулушевски, Сон.

Матч «Тоттенхэм» - «Астон Вилла» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы «Тоттенхэм» обойдёт «Ливерпуль» и догонит по очкам «Манчестер Сити», который занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.