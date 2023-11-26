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Артета: «Ремсдейл нервно сыграл с «Брентфордом»? Думаю, каждый наш игрок провёл отличный матч»

26 Ноября 2023 • 15:58 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
02.12 18:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выступления голкипера Аарона Ремсдейла в матче с «Брентфордом» в АПЛ. Напомним, игра закончилась минимальной победой «канониров» со счётом 1:0.

«Я очень доволен командой и тем, как сыграл лично Ремсдейл. Ему удалось сохранить ворота сухими, поэтому я очень рад. Он выглядел нервно? Думаю, каждый наш игрок провёл отличный матч», – сказал Артета на пресс-конференции.

Ремсдейл вышел с «Брентфордом» в стартовом составе, так как основной голкипер «Арсенала» Давид Райя принадлежит «пчёлкам» и играет за «канониров» на правах аренды.

Напомним, Ремсдейл в одном из эпизодов едва не подарил «Брентфорду» гол, но Деклан Райс вынес мяч из пустых ворот.

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