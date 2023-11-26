Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дембеле – о матче с «Ньюкаслом»: «Мы сделаем всё, чтобы забрать три очка»

26 Ноября 2023 • 13:55 Комментировать
ПСЖ
...
Ньюкасл
1 1.65 X 4.20 2 5.20
28.11 23:00

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле поделился ожиданиями от матча против «Ньюкасла», который состоится во вторник в Париже в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, в первом круге «Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» 4:1.

«Это будет очень важный матч, о котором мы сейчас много думаем. Мы хотим выиграть, особенно перед своими болельщиками. Мы сделаем всё для того, чтобы забрать три очка и перенести мысли на следующий матч против «Боруссии» Дортмунд. Мы хотим финишировать на первом месте в своей группе», – цитирует Дембеле Telefoot.

«ПСЖ» сейчас занимает второе место в своей группе в Лиге чемпионов, но при этом у четвёртого «Ньюкасла» в активе всего на два очка меньше.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл ПСЖ Усман Дембеле ещё теги

Новости по матчу

11 Ноября
20:46
Луис Энрике: «Мы в сложной ситуации в Лиге чемпионов»
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ НЬЮКАСЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.11.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Астон Вилла Астон Вилла
1.81 4.10 3.90
Видео
26.11.23 в 19:30
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.50 3.50 2.07
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Ноября
14:37 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Митома мог перейти в «Динамо»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Дембеле – о матче с «Ньюкаслом»: «Мы сделаем всё, чтобы забрать три очка»
13:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола настаивает на трансфере Барко в «Манчестер Сити», но игрок сразу должен уйти в аренду
13:40 · Англия. Премьер-лига
Травма Фати оказалась серьёзной
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Я засыпал во время командного собрания» – Макаллистер раскритиковал АПЛ за тяжёлый график
12:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о своей дисквалификации на матч с «Эвертоном»: «Я уверен в своём тренерском штабе» 1
12:20 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – про ошибку Силвы: «Проблема в другом, у команды не было нужной энергии»
11:56 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Маунт – большой профессионал, он очень усердно работает на тренировках»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» не может скупать всех игроков
11:23 · Англия. Премьер-лига
Ширер: «Гордон наслаждается своим временем в «Ньюкасле», он доставил много проблем Рису Джеймсу»
11:12 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва извинился за разгром «Челси» от «Ньюкасла»
11:03 · Англия. Премьер-лига
Почеттино — об удалении Джеймса: «Ошибки иногда случаются»
11:01 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Очень тяжело приходить в новый клуб, который заплатил за тебя много денег»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Уткин - Клоппу: «Хватит ныть»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбирает, кого из трёх нападающих купить в январе
Все новости
Рекомендуем