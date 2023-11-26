Дембеле – о матче с «Ньюкаслом»: «Мы сделаем всё, чтобы забрать три очка»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле поделился ожиданиями от матча против «Ньюкасла», который состоится во вторник в Париже в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, в первом круге «Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» 4:1.

«Это будет очень важный матч, о котором мы сейчас много думаем. Мы хотим выиграть, особенно перед своими болельщиками. Мы сделаем всё для того, чтобы забрать три очка и перенести мысли на следующий матч против «Боруссии» Дортмунд. Мы хотим финишировать на первом месте в своей группе», – цитирует Дембеле Telefoot.

«ПСЖ» сейчас занимает второе место в своей группе в Лиге чемпионов, но при этом у четвёртого «Ньюкасла» в активе всего на два очка меньше.