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Гвардиола настаивает на трансфере Барко в «Манчестер Сити», но игрок сразу должен уйти в аренду

26 Ноября 2023 • 13:46 Комментировать
Годой Крус
...
Бока Хуниорс
Через 12 ч. 47 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола очень хочет видеть в своей команде левого защитника «Бока Хуниорс» Валентина Барко. По информации от журналиста Алана Никсона, сделка может обойтись «горожанам» в 15 миллионов евро.

При этом Гвардиола сразу же хочет отдать 19-летнего Барко в аренду в «Лестер», который ныне лидирует в Чемпионшипе. «Лис» возглавляет Энцо Мареско, ранее работавший в «Манчестер Сити» на посту ассистента Гвардиолы.

Барко интересен и другим европейским топ-клубам, но именно «Манчестер Сити» в данный момент проявляет наибольшее желание подписать игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
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