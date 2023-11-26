Гвардиола настаивает на трансфере Барко в «Манчестер Сити», но игрок сразу должен уйти в аренду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола очень хочет видеть в своей команде левого защитника «Бока Хуниорс» Валентина Барко. По информации от журналиста Алана Никсона, сделка может обойтись «горожанам» в 15 миллионов евро.

При этом Гвардиола сразу же хочет отдать 19-летнего Барко в аренду в «Лестер», который ныне лидирует в Чемпионшипе. «Лис» возглавляет Энцо Мареско, ранее работавший в «Манчестер Сити» на посту ассистента Гвардиолы.

Барко интересен и другим европейским топ-клубам, но именно «Манчестер Сити» в данный момент проявляет наибольшее желание подписать игрока.