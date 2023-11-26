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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Травма Фати оказалась серьёзной

26 Ноября 2023 • 13:40 Комментировать
Челси
...
Брайтон
03.12 17:00

Нападающий «Брайтона» Ансу Фати получил серьёзную травму. По информации от издания Sport, несмотря на то, что «чайки» не подтвердили эту информацию, футболист пропустит внушительный срок из-за повреждения.

Напомним, Фати вчера был заменён в матче Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Испанец вышел на поле в стартовом составе, но на 21-й минуте был заменён из-за травмы.

Фати выступает за «Брайтон» на правах аренды из каталонской «Барселоны». Вероятно, травма может заставить игрока вернуться в стан «сине-гранатовых» для восстановления.

В этом сезоне Ансу отметился двумя голами в девяти матчах АПЛ.

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