Травма Фати оказалась серьёзной

Нападающий «Брайтона» Ансу Фати получил серьёзную травму. По информации от издания Sport, несмотря на то, что «чайки» не подтвердили эту информацию, футболист пропустит внушительный срок из-за повреждения.

Напомним, Фати вчера был заменён в матче Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Испанец вышел на поле в стартовом составе, но на 21-й минуте был заменён из-за травмы.

Фати выступает за «Брайтон» на правах аренды из каталонской «Барселоны». Вероятно, травма может заставить игрока вернуться в стан «сине-гранатовых» для восстановления.

В этом сезоне Ансу отметился двумя голами в девяти матчах АПЛ.