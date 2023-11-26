«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 13-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
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Протокол игры
|3'Гарначо Алехандро (0:1)
Пикфорд Джордан•Янг Эшли• 21'Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред•Миколенко Виталий•Харрисон Джек•Гарнер Джеймс•Гуэйе Идрисса•Макнил Дуайт•Дукуре Абдулай•Калверт-Льюин Доминик
Онана Андре•Далот Диогу•Линделоф Виктор•Магуайр Гарри•Шоу Люк•Мактоминай Скотт•Майну Кобби•Рэшфорд Маркус•Фернандеш Бруну•Гарначо Алехандро•Марсьяль Антони
26 ноября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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