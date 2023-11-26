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Тен Хаг – о своей дисквалификации на матч с «Эвертоном»: «Я уверен в своём тренерском штабе»

26 Ноября 2023 • 12:47 Комментировать (1)
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
1 2.70 X 3.55 2 2.60
Через 4 ч. 46 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заверил болельщиков, что его отсутствие на бровке не повлияет на игру команды в матче с «Эвертоном». Напомним, нидерландский специалист получил дисквалификацию за три жёлтые карточки, из-за чего будет вынужден наблюдать за ближайшим матчем своей команды с трибун.

«Я уверен в своём тренерском штабе. У меня будет более лучший обзор с трибун. У нас есть отличный персонал. Они очень способные и опытные люди, которые знают, что делать. Это не повлияет на нашу игру», – заверил тен Хаг на пресс-конференции.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» состоится сегодня на «Гудисон Парк» в 19:30 по московскому времени.

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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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InterSan
26 Ноября 2023 в 12:54
Вчера Почеттино тоже с трибуны смотрел.
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