Тен Хаг – о своей дисквалификации на матч с «Эвертоном»: «Я уверен в своём тренерском штабе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заверил болельщиков, что его отсутствие на бровке не повлияет на игру команды в матче с «Эвертоном». Напомним, нидерландский специалист получил дисквалификацию за три жёлтые карточки, из-за чего будет вынужден наблюдать за ближайшим матчем своей команды с трибун.

«Я уверен в своём тренерском штабе. У меня будет более лучший обзор с трибун. У нас есть отличный персонал. Они очень способные и опытные люди, которые знают, что делать. Это не повлияет на нашу игру», – заверил тен Хаг на пресс-конференции.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» состоится сегодня на «Гудисон Парк» в 19:30 по московскому времени.