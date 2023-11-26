Хаверц: «Очень тяжело приходить в новый клуб, который заплатил за тебя много денег»

Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц поблагодарил болельщиков за поддержку. Напомним, вчера немец забил победный гол в матче против «Брентфорда» на последних минутах матчах, который проходил в рамках очередного тура Английской премьер-лиги.

«Я очень благодарен фанатам за поддержку. Очень тяжело приходить в новый клуб, который заплатил за тебя много денег. Это тяжёлая работа, ничего не появляется просто так, поэтому ты должен верить. Я постарался оставить своё эго в стороне», – цитирует Хаверца журналист Фабрицио Романо.

На счету Хаверца два гола и один ассист в Английской премьер-лиге в нынешнем сезоне.