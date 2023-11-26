Уткин - Клоппу: «Хватит ныть»

Популярный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал жалобу главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на раннее начало матчей его команды.

«Хорош ныть про раннее начало игры «Сити» - «Ливерпуль». Надо иногда, чтобы и Пекин не ночью топ-матчи смотрел. Так и остаются самой богатой лигой, энергично осваивая новые рынки», - написал Василий в своих социальных сетях.

Поединок между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоялся в субботу, 26 ноября. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. После 13 туров команда Клоппа занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера на два очка.

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