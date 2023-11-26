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«Челси» выбирает, кого из трёх нападающих купить в январе

26 Ноября 2023 • 10:54 Комментировать
Челси
...
Брайтон
03.12 17:00

Лондонский «Челси» уже работает над потенциальными усилениями в январское трансферное окно. По информации от журналиста Райана Тэйлора, «синие» пока отбросили вариант с нападающим «Брентфорда» Айвеном Тоуни и Виктором Осимхеном из «Наполи», так как этих игроков будет сложно приобрести в январе.

Если верить источнику, вместо перечисленных футболистов «Челси» рассматривает трёх других нападающих: Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда», Виктора Бонифасе из леверкузенского «Байера» и Беньямина Шешко из «РБ Лейпцига».

Напомним, «Челси» вчера потерпел своё пятое поражение в сезоне в Английской премьер-лиге. Клуб располагается на десятом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фейеноорд РБ Лейпциг Беньямин Шешко Байер Виктор Бонифасе Сантьяго Хименес ещё теги

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