«Челси» выбирает, кого из трёх нападающих купить в январе

Лондонский «Челси» уже работает над потенциальными усилениями в январское трансферное окно. По информации от журналиста Райана Тэйлора, «синие» пока отбросили вариант с нападающим «Брентфорда» Айвеном Тоуни и Виктором Осимхеном из «Наполи», так как этих игроков будет сложно приобрести в январе.

Если верить источнику, вместо перечисленных футболистов «Челси» рассматривает трёх других нападающих: Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда», Виктора Бонифасе из леверкузенского «Байера» и Беньямина Шешко из «РБ Лейпцига».

Напомним, «Челси» вчера потерпел своё пятое поражение в сезоне в Английской премьер-лиге. Клуб располагается на десятом месте в турнирной таблице.