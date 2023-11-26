Постекоглу — о травмированных: «Это хорошее испытание для нас»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о многочисленных травмах в команде.

«У нас далеко не две травмы, но каждый клуб проходит через это. Когда такое происходит, то другие ребята получать возможность играть. Я рад видеть, как они справляются, играя в наш футбол. Это хорошее испытание для нас», — заявил Постекоглу на предматчевой пресс-конференции.

Сегодня, 26 ноября, «Тоттенхэм» примет на своем поле «Астон Виллу» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Старт поединка запланирован на 17:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна здесь.

Отметим, что в этой игре «шпорам» не смогут помочь из-за травм: Джеймс Мэддисон, Микки ван де Вен, Ришарлисон, Соломон Манор, Иван Перишич, Райан Сессеньон. Кроме того, из-за дисквалификации матч пропустят Кристиан Ромеро и Ив Биссума.