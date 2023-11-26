Постекоглу: Матч с «Астон Виллой» — это хороший вызов для «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о предстоящем матче АПЛ с «Астон Виллой».

— Это хорошая команда, и это хороший вызов для нас. С тех пор, когда Унаи Эмери пришел в клуб, то они всегда играют в свой футбол, но мы вернулись домой, и, если не считать прошлый матч с «Челси», то мы всегда были сильны дома, — приводит слова Постекоглу пресс-служба «шпор».

В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 26 очков. Подопечные Эмери располагаются на строчку ниже, отставая от «шпор» на один балл.

Матч 13-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» - «Астон Вилла» пройдет сегодня, 26 ноября. Старт поединка запланирован на 17:00 (мск). Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.