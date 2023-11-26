Тен Хаг: Мы должны оценить, готов ли Маунт к игре с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, сможет ли полузащитник Мэйсон Маунт помочь своей команде в матче с «Эвертоном».

«У Мэйсона обнаружили проблему. Сейчас мы должны оценить, готов ли он к предстоящей игре», — заявил тен Хаг журналистам.

Ранее появилась информация о том, что Маунт получил повреждение и потратит месяц на восстановление.

В текущем сезоне 24-летний футболист появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну голевую передачу.

Поединок 13-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» состоится 26 ноября. Начало события запланировано на 19:30 по столичному времени.