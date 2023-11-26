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Тен Хаг рассказал о состоянии Онана

26 Ноября 2023 • 10:17 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
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Через 7 ч. 57 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о состоянии голкипера команды Андре Онана, который получил травму в расположении сборной Камеруна.

По словам нидерландского специалиста, вратарь восстановился после повреждения и готов сыграть с «Эвертоном».

«С Андре все в порядке. Он принимал участие в нашей тренировке. Все хорошо», — заявил тен Хаг журналистам.

В нынешнем сезоне 27-летний Онана провел 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Встреча «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 26 ноября. Начало игры 13-го тура АПЛ запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.

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Евро-Футбол.Ру,
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