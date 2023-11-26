Мерсон: «Я буду шокирован, если «Эвертон» проиграет «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист сборной Англии Пол Мерсон высказался о предстоящем матче АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед».

«Атмосфера на «Гудисон Парк» будет ошеломляющей. После того, как с «Эвертона» сняли очки, болельщики будут поддерживать команду. Не думаю, что «Эвертон» проиграет. «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с командой, которая захочет доказать, что все неправы. Я буду шокирован, если «Эвертон» проиграет», — приводит слова Мерсона Sportskeeda.

Встреча 13-го тура Английской премьер-лиги «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 26 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.