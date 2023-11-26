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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Магуайр воспользовался своим шансом»

26 Ноября 2023 • 09:33 Комментировать (1)

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру защитника команды Гарри Магуйара в последних матчах.

«Магуайр по максимуму воспользовался своим шансом во время отсутствия Варана. В больших клубах всегда есть конкуренция за место в составе. Когда тебе выпадает шанс, ты должен пользоваться этим, а другим нужно отстаивать свое место», - передает слова нидерландского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Магуайр провел семь поединков, в которых получил одну желтую карточку. «МЮ» занимает восьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Эрик тен Хаг ещё теги
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Комментарии (1)
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ингерман
26 Ноября 2023 в 10:09
ай мы ж гов0рили што магвайра - топчик.. хе..
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