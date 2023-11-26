Реднапп: «Лэмпард мне сказал, что Мудрик быстрый, но он не понимает игру»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп рассказал о том, как обсуждал с экс-наставником «Челси» Фрэнком Лэмпардом нападающего «синих» Михаила Мудрика.

«Фрэнк говорит мне: «Гарри, он такой быстры, как молния, но он не понимает игру». Я подумал: «90 миллионов, и он не понимает игру». За 90 миллионов он должен понимать всё», — цитирует Реднаппа ua.tribuna.com.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе нынешнего года за 70 миллионов евро без учёта бонусов. В составе лондонской команды 22-летний вингер успел провести 29 матчей, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Украины в 45 миллионов евро.