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Реднапп: «Лэмпард мне сказал, что Мудрик быстрый, но он не понимает игру»

26 Ноября 2023 • 09:33 Комментировать
Челси
...
Брайтон
03.12 17:00

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп рассказал о том, как обсуждал с экс-наставником «Челси» Фрэнком Лэмпардом нападающего «синих» Михаила Мудрика.

«Фрэнк говорит мне: «Гарри, он такой быстры, как молния, но он не понимает игру». Я подумал: «90 миллионов, и он не понимает игру». За 90 миллионов он должен понимать всё», — цитирует Реднаппа ua.tribuna.com.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе нынешнего года за 70 миллионов евро без учёта бонусов. В составе лондонской команды 22-летний вингер успел провести 29 матчей, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Украины в 45 миллионов евро.

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