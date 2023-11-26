Клопп сделал заявление по конфликту Гвардиолы и Нуньеса

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал конфликт между главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой и нападающим своей команды Дарвином Нуньесом.

«Не думаю, что я должен что-то объяснять, ведь не участвовал в этом. Для меня это было удивительно. Мне нравятся оба, поэтому я хотел успокоить ситуацию, хоть и не знал точно, что произошло между ними. Это эмоции. Соперник хотел победить, мы тоже к этому стремились. Но никто не смог выиграть, поэтому никто не может быть счастлив в полной мере», - цитирует немецкого тренера Sky Sports.

Матч прошел в Манчестер и завершился вничью со счетом 1:1.