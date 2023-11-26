​Соцсети угорают - в Лондоне полиция ищет некоего вора по имени Гарри Кейн

Имя Гарри Кейна активно обсуждается в Лондоне, но не в связи с его очередными успехами за мюнхенскую «Баварию», а в связи с тем, что в английской столице ищут совершившего преступление грабителя, которого также зовут... Гарри Кейн.

В связи с этим забавным совпадением в социальных сетях немало юмора по этому поводу, в том числе и тонкого, английского - сыщикам советуют сделать запрос своим немецким коллегам.

Напомним, что минувшим летом «настоящий» Гарри Кейн покинул лондонский «Тоттегхэм», которому служил верой и правдой двенадцать лет, и перебрался в мюнхенскую «Баварию».