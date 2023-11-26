Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​У Гвардиолы возникли проблемы в Испании из-за его политических взглядов

26 Ноября 2023 • 02:55 Комментировать

Хосеп Гвардиола успевает не только тренировать лучший клуб Европы, но и проявлять активную политическую позицию у себя на родине. И, как сочли власти Испании, даже слишком активную. Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, Гвардиола неоднократно высказывался в поддержку движения «Демократическое цунами», которое власти Испании считают «сепаратистским и экстремистским».

«Эта борьба будет продолжаться, пока не закончатся репрессии», написал в одном из своих сообщений в поддержку движения Гвардиола. И сейчас его пассаж активно обсуждает пресса, но не только - также и Guardia Civil заинтересовалась фигурой Гвардиолы. Это что-то вроде дружинной полиции в Испании, но которая выполняет свои функции в основном вне больших испанских городов, в том числе и в сфере контроля дорожного передвижения на трассах. 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Арсенал Арсенал
0
1
5.80 4.05 1.62
Видео
26.11.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Астон Вилла Астон Вилла
1.81 4.10 3.90
Видео
26.11.23 в 19:30
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.50 3.50 2.07
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Ноября
03:09 · Англия. Премьер-лига
​Соцсети угорают - в Лондоне полиция ищет некоего вора по имени Гарри Кейн
02:55 · Англия. Премьер-лига
​У Гвардиолы возникли проблемы в Испании из-за его политических взглядов
00:41 · Англия. Премьер-лига
Артета превзошёл Венгера – у него 116 побед 200 матчах с «Арсеналом» 1
25 Ноября
23:50 · Англия. Премьер-лига
​Рис Джеймс извинился после крупного поражения «Челси»
23:38 · Англия. Чемпионшип
Руни с шестой попытки выиграл матч у руля «Бирмингема»
23:31 · Англия. Премьер-лига
​Артета обеспечил порцию аплодисментов для Хаверца
22:44 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко попал в пятёрку лучших левых защитников в мире
22:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вырвался в лидеры Премьер-лиги, забив «Брентфорду» на 89-й минуте 2
21:00 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Это была наша худшая игра в сезоне» 1
20:13 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» впервые в истории одержал домашнюю победу в АПЛ
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» добыл важную победу в игре с «Кристал Пэлас»
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» с трудом переиграл «Ноттингем Форест»
20:01 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» провально сыграл против «Борнмута»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» оставил «Бёрнли» на дне таблицы, забив два мяча в концовке
Все новости
Рекомендуем