​У Гвардиолы возникли проблемы в Испании из-за его политических взглядов

Хосеп Гвардиола успевает не только тренировать лучший клуб Европы, но и проявлять активную политическую позицию у себя на родине. И, как сочли власти Испании, даже слишком активную. Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, Гвардиола неоднократно высказывался в поддержку движения «Демократическое цунами», которое власти Испании считают «сепаратистским и экстремистским».

«Эта борьба будет продолжаться, пока не закончатся репрессии», написал в одном из своих сообщений в поддержку движения Гвардиола. И сейчас его пассаж активно обсуждает пресса, но не только - также и Guardia Civil заинтересовалась фигурой Гвардиолы. Это что-то вроде дружинной полиции в Испании, но которая выполняет свои функции в основном вне больших испанских городов, в том числе и в сфере контроля дорожного передвижения на трассах.