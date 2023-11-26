Артета превзошёл Венгера – у него 116 побед 200 матчах с «Арсеналом»

Субботний матч против «Брентфорда» стал для Микеля Артеты 200-м у руля «Арсенала». Журналисты Squawka по этому случаю привели интересную статистику в виде списка тренеров, которые одержали наибольшее количество побед во главе «канониров» на этой отметке.

На первом месте находится именно Микель Артета – он выиграл 116 из 200 матчей с «Арсеналом». Вторая строчка у Арсена Венгера – у него было 111 побед в первых 200 играх с «канонирами». Тройку замыкает Джордж Грэм со 106 победами.

«Арсенал» обыграл «Брентфорд» со счётом 1:0 и вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.