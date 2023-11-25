​Артета обеспечил порцию аплодисментов для Хаверца

«Арсенал» вырвался на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги, обыграв в субботу «Брентфорд» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Кай Хаверц, отличившийся в концовке встречи.

После игры рулевой лондонской команды Микель Артета позаботился о том, чтобы фанаты поаплодировали Хаверцу. Испанский специалист с улыбкой схватил Хаверца и призвал болельщиков из гостевого сектора наградить парня овациями.

Стоит сказать, что по ходу сезона Хаверц регулярно сталкивался с критикой, поэтому этот гол может быть важным для него.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт 29 ноября – против «Ланса» в Лиге чемпионов.