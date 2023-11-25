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​Зинченко попал в пятёрку лучших левых защитников в мире

25 Ноября 2023 • 22:44 Комментировать
Брентфорд
0:1
Арсенал
окончен

Поигравший в «Уфе» Александр Зинченко высоко ценится в футбольном мире – не зря его приглашали в свои команды Хосеп Гвардиола и Микель Артета. Нынешний футболист лондонского «Арсенала» попал в список лучших левых защитников в мире. Соответствующий рейтинг выкатил авторитетный журнал Four Four Two.

В этом рейтинге Александр Зинченко занимает четвёртое место. Выше идут Эндрю Робертсон из «Ливерпуля», Тео Эрнандес из «Милана» и Альфонсо Дэвис из «Баварии». Именно канадца эксперты назвали лучшим на этой позиции.

Отметим, что «Арсенал» с Зинченко в субботу обыграл «Брентфорд» и вышел на первое место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Бавария Арсенал Лондон Александр Зинченко Тео Эрнандес Эндрю Робертсон Альфонсо Дэвис ещё теги

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