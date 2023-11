​Зинченко попал в пятёрку лучших левых защитников в мире

Поигравший в «Уфе» Александр Зинченко высоко ценится в футбольном мире – не зря его приглашали в свои команды Хосеп Гвардиола и Микель Артета. Нынешний футболист лондонского «Арсенала» попал в список лучших левых защитников в мире. Соответствующий рейтинг выкатил авторитетный журнал Four Four Two.

В этом рейтинге Александр Зинченко занимает четвёртое место. Выше идут Эндрю Робертсон из «Ливерпуля», Тео Эрнандес из «Милана» и Альфонсо Дэвис из «Баварии». Именно канадца эксперты назвали лучшим на этой позиции.

Отметим, что «Арсенал» с Зинченко в субботу обыграл «Брентфорд» и вышел на первое место в таблице Премьер-лиги.