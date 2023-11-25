«Арсенал» вырвался в лидеры Премьер-лиги, забив «Брентфорду» на 89-й минуте

В субботу «Арсенал» провёл непростой матч против «Брентфорда» на выезде. В начале Аарон Ремсдейл грубо ошибся, и Габриэль дос Сантос на ленточке блокировал удар по воротам. В конце тайма Габриэл Жезус бил головой - парировано, а голевое добивание Леандро Троссара из офсайда. После перерыва Нил Мопе атаковал ворота, и уже Александр Зинченко в падении у ленточки блокировал удар. На 89-й минуте Букайо Сака доставил мяч к воротам, и Кай Хаверц головой отправил его в цель - 0:1.
«Канониры» с 30 очками взмыли на вершину, соперник - 11-й.
Протокол игры
|89'Хаверц Кай (0:1)
Флеккен Марк•Айер Кристоффер• 45'Пиннок Итан•Ми Бен•Годдос Саман90' (Льюис-Поттер Кин (90') •Янельт Витали•Ониика Фрэнк90' (Йоргенсен Матиас Занка (90') •Норгор Кристиан•Ярмолюк Егор72' (Мопе Нил (72') •Мбеумо Брайан•Висса Йоан72' (Баптист Шендон (72')
Ремсдейл Аарон•Томиясу Такэхиро•Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр•Эдегор Мартин90' (Уайт Бен (90') •Райс Деклан•Троссар Леандро•Сака Букайо90' (Жоржиньо II (90') •Жезус Габриэл66' (Нкетиа Эдди (66') •Мартинелли Габриэл 56'79' (Хаверц Кай (79')
25 ноября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
Ну да ладно, молодцы все равно, дожали.
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