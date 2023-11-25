«Арсенал» вырвался в лидеры Премьер-лиги, забив «Брентфорду» на 89-й минуте

В субботу «Арсенал» провёл непростой матч против «Брентфорда» на выезде. В начале Аарон Ремсдейл грубо ошибся, и Габриэль дос Сантос на ленточке блокировал удар по воротам. В конце тайма Габриэл Жезус бил головой - парировано, а голевое добивание Леандро Троссара из офсайда. После перерыва Нил Мопе атаковал ворота, и уже Александр Зинченко в падении у ленточки блокировал удар. На 89-й минуте Букайо Сака доставил мяч к воротам, и Кай Хаверц головой отправил его в цель - 0:1.

«Канониры» с 30 очками взмыли на вершину, соперник - 11-й.