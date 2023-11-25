«Лутон Таун» впервые в истории одержал домашнюю победу в АПЛ

«Лутон Таун» одолел на своём поле «Кристал Пэлас» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Стоит сказать, что для дебютанта элитного английского дивизиона эта победа стала лишь второй в текущем сезоне, однако первая была одержана на выезде.

После 13 туров «Лутон Таун» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своей копилке девять зачетных баллов.

В следующем туре «шляпники» сыграют в гостях с «Брентфордом». Поединок пройдет 2 декабря. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени.