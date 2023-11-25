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«Лутон Таун» добыл важную победу в игре с «Кристал Пэлас»

25 Ноября 2023 • 20:04 Комментировать
Лутон Таун
2:1
Кристал Пэлас

«Лутон Таун» играл в субботу против «Кристал Пэлас». Голкипер хозяев Томаш Камински парировал девять ударов, а его партнеры здорово реализовали свои нечастые моменты. На восьмом десятке минут Теден Менги и Майкл Олисе обменялись голевыми попытками, а Джейкоб Браун вырвал для хозяев победу - 2:1.

«Лутон Таун» уже на четыре очка отдалился от зоны вылета, гости - 13-е.

Протокол игры  
Лутон Таун2:1Кристал Пэлас
(1:0) Менги Теден72'  
  75'Олисе Майкл (1:1)
(2:1) Браун Джейкоб84'  
Камински Томас  90'Менги ТеденЛокьер Том  44'Ошо Гэбриэл  50'Доти Алфи 80' (Браун Джейкоб ( 80') Баркли Росс  59'Раддок Пелли 61' (Чон Тахит ( 61') Бэлл АмариТаунсенд Андрос 61' (Кларк Джордан ( 61'  69') Моррис Карлтон 74' (Адебайо Элайджа ( 74'  90') Огбене Чидози
Запасные: Крул ТимДжайлз РайанЛукер ДжейденБерри ЛюкНельсон Зак
Джонстон СэмУорд ДжоэлАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикДукуре Шейк 54' (Хьюз Уилл ( 54') Хефферсон Лерма  13'Олисе МайклЭзе Эберечи 49' (Айю Джордан ( 49') Шлупп Джеффри 80' (Матета Жан-Филипп ( 80') Эдуар Одсонн 80' (Ахамада Науиру ( 80')
Запасные: Холдинг РобМэттьюз РемиКлайн НатаниэльРичардс КрисФранса Матеус
25 ноября. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Лутон Таун

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