«Лутон Таун» добыл важную победу в игре с «Кристал Пэлас»

«Лутон Таун» играл в субботу против «Кристал Пэлас». Голкипер хозяев Томаш Камински парировал девять ударов, а его партнеры здорово реализовали свои нечастые моменты. На восьмом десятке минут Теден Менги и Майкл Олисе обменялись голевыми попытками, а Джейкоб Браун вырвал для хозяев победу - 2:1.

«Лутон Таун» уже на четыре очка отдалился от зоны вылета, гости - 13-е.