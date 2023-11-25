«Лутон Таун» добыл важную победу в игре с «Кристал Пэлас»

«Лутон Таун» играл в субботу против «Кристал Пэлас». Голкипер хозяев Томаш Камински парировал девять ударов, а его партнеры здорово реализовали свои нечастые моменты. На восьмом десятке минут Теден Менги и Майкл Олисе обменялись голевыми попытками, а Джейкоб Браун вырвал для хозяев победу - 2:1.
«Лутон Таун» уже на четыре очка отдалился от зоны вылета, гости - 13-е.
Протокол игры
|(1:0) Менги Теден72'
|75'Олисе Майкл (1:1)
|(2:1) Браун Джейкоб84'
Камински Томас• 90'Менги Теден•Локьер Том• 44'Ошо Гэбриэл• 50'Доти Алфи80' (Браун Джейкоб (80') •Баркли Росс• 59'Раддок Пелли61' (Чон Тахит (61') •Бэлл Амари•Таунсенд Андрос61' (Кларк Джордан (61') • 69'Моррис Карлтон74' (Адебайо Элайджа (74') • 90'Огбене Чидози
Запасные: Крул Тим•Джайлз Райан•Лукер Джейден•Берри Люк•Нельсон Зак
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Дукуре Шейк54' (Хьюз Уилл (54') •Хефферсон Лерма• 13'Олисе Майкл•Эзе Эберечи49' (Айю Джордан (49') •Шлупп Джеффри80' (Матета Жан-Филипп (80') •Эдуар Одсонн80' (Ахамада Науиру (80')
25 ноября. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).
Бан пользователя