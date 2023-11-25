«Шеффилд Юнайтед» провально сыграл против «Борнмута»

«Шеффилд Юнайтед» принимал «Борнмут» в субботу. Удивительно, но хозяева за весь матч пробили всего два раза по воротам противника при около 20 попытках у противника. Уже на 12-й минуте Маркус Тавернер завершил комбинацию гостей - 0:1. Джастин Клюйверт «забил в раздевалку», а Тавернер - «из раздевалки» - 0:3. Оливер Макбарни забил гол престижа под финальный свисток - 1:3.
«Шеффилд Юнайтед» остается в зоне вылета. Противник - 16-й.
Протокол игры
|12'Тавернер Маркус (0:1)
|45'Клюйверт Джастин (0:2)
|51'Тавернер Маркус (0:3)
|(1:3) Макбарни Оливер90'
Фодеринхэм Уэсли•Бэлдок Джордж• 69'Робинсон Джек• 70'Трасти Остон46' (Макбарни Оливер (46') •Богл Джейден•Томас Люк 51'66' (Осборн Бен (66') •Винисиус Соуза46' (Лоу Макс (46') •Норвуд Оливер• 22'Макати Джон82' (Осула Вильям (82') •Хамер Густаво83' (Флек Джон (83') •Арчер Камерон
Запасные: Ахмедходжич Анел•Слимане Анис•Траоре Бени•Дэвис Адам
Нето Мурара•Смит Адам•Забарный Илья•Сенеси Маркос•Келли Ллойд46' (Керкез Милош (46') •Кристи Райан•Кук Льюис•Семеньо Антуан66' (Биллинг Филип (66') • 70'Клюйверт Джастин66' (Синистерра Луис (66') •Тавернер Маркус82' (Брукс Дэвид (82') •Соланке Доминик
Запасные: Уттара Данго•Траверс Марк•Мефам Крис•Мур Киффер•Ротуэлл Джо
25 ноября. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
Бан пользователя