«Шеффилд Юнайтед» провально сыграл против «Борнмута»

«Шеффилд Юнайтед» принимал «Борнмут» в субботу. Удивительно, но хозяева за весь матч пробили всего два раза по воротам противника при около 20 попытках у противника. Уже на 12-й минуте Маркус Тавернер завершил комбинацию гостей - 0:1. Джастин Клюйверт «забил в раздевалку», а Тавернер - «из раздевалки» - 0:3. Оливер Макбарни забил гол престижа под финальный свисток - 1:3.

«Шеффилд Юнайтед» остается в зоне вылета. Противник - 16-й.