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«Шеффилд Юнайтед» провально сыграл против «Борнмута»

25 Ноября 2023 • 20:01 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
1:3
Борнмут

«Шеффилд Юнайтед» принимал «Борнмут» в субботу. Удивительно, но хозяева за весь матч пробили всего два раза по воротам противника при около 20 попытках у противника. Уже на 12-й минуте Маркус Тавернер завершил комбинацию гостей - 0:1. Джастин Клюйверт «забил в раздевалку», а Тавернер - «из раздевалки» - 0:3. Оливер Макбарни забил гол престижа под финальный свисток - 1:3.

«Шеффилд Юнайтед» остается в зоне вылета. Противник - 16-й.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед1:3Борнмут
  12'Тавернер Маркус (0:1)
  45'Клюйверт Джастин (0:2)
  51'Тавернер Маркус (0:3)
(1:3) Макбарни Оливер90'  
Фодеринхэм УэслиБэлдок Джордж  69'Робинсон Джек  70'Трасти Остон 46' (Макбарни Оливер ( 46') Богл ДжейденТомас Люк  51' 66' (Осборн Бен ( 66') Винисиус Соуза 46' (Лоу Макс ( 46') Норвуд Оливер  22'Макати Джон 82' (Осула Вильям ( 82') Хамер Густаво 83' (Флек Джон ( 83') Арчер Камерон
Запасные: Ахмедходжич АнелСлимане АнисТраоре БениДэвис Адам
Нето МурараСмит АдамЗабарный ИльяСенеси МаркосКелли Ллойд 46' (Керкез Милош ( 46') Кристи РайанКук ЛьюисСеменьо Антуан 66' (Биллинг Филип ( 66'  70') Клюйверт Джастин 66' (Синистерра Луис ( 66') Тавернер Маркус 82' (Брукс Дэвид ( 82') Соланке Доминик
Запасные: Уттара ДангоТраверс МаркМефам КрисМур КифферРотуэлл Джо
25 ноября. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед Борнмут

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