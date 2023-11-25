«Вест Хэм» оставил «Бёрнли» на дне таблицы, забив два мяча в концовке

«Бёрнли» сражался с «Вест Хэмом» в матче 13-го тура чемпионата Англии. К сожалению для болельщиков, супермоментов практически не было, кроме 11-метрового в пользу хозяев. Его реализовал Джей Родригес. Этот удар мог стать «трёхочковым», но в самой концовке Дара О'Ши неудачно сыграл, прерывая прострел Мохаммеда Кудуса, а Томаш Соучек шикарно зарядил по воротам с лета, и вот уже 1:2 на табло.

«Молотобойцы» перевернули игру и остаются девятыми, противник - последний.