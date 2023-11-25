«Вест Хэм» оставил «Бёрнли» на дне таблицы, забив два мяча в концовке

«Бёрнли» сражался с «Вест Хэмом» в матче 13-го тура чемпионата Англии. К сожалению для болельщиков, супермоментов практически не было, кроме 11-метрового в пользу хозяев. Его реализовал Джей Родригес. Этот удар мог стать «трёхочковым», но в самой концовке Дара О'Ши неудачно сыграл, прерывая прострел Мохаммеда Кудуса, а Томаш Соучек шикарно зарядил по воротам с лета, и вот уже 1:2 на табло.
«Молотобойцы» перевернули игру и остаются девятыми, противник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Родригес Джей49'
|86'О'Ши Дара (1:1)
|90'Соучек Томаш (1:2)
Траффорд Джеймс•Витиньо Виктор II•О'Ши Дара•Бейер Джордан• 32'Тэйлор Чарли•Гудмундссон Йоханн85' (Каллен Джош (85') •Берге Сандер•Браунхилл Джош•Колеошо Лука81' (Зарури Анасс (81') •Родригес Джей•Амдуни Зеки72' (Ремзи Аарон (72')
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир• 66'Зума Курт•Агер Наиф• 39'Эмерсон Палмиери•Альварес Эдсон 39'63' (Бенрахма Саид (63') •Уорд-Праус Джеймс•Кудус Мохаммед•Соучек Томаш•Пакета Лукас•Ингс Дэнни62' (Дивин Мубама (62')
25 ноября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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