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«Вест Хэм» оставил «Бёрнли» на дне таблицы, забив два мяча в концовке

25 Ноября 2023 • 19:59 Комментировать
Бёрнли
1:2
Вест Хэм

«Бёрнли» сражался с «Вест Хэмом» в матче 13-го тура чемпионата Англии. К сожалению для болельщиков, супермоментов практически не было, кроме 11-метрового в пользу хозяев. Его реализовал Джей Родригес. Этот удар мог стать «трёхочковым», но в самой концовке Дара О'Ши неудачно сыграл, прерывая прострел Мохаммеда Кудуса, а Томаш Соучек шикарно зарядил по воротам с лета, и вот уже 1:2 на табло.

«Молотобойцы» перевернули игру и остаются девятыми, противник - последний.

Протокол игры  
Бёрнли1:2Вест Хэм
(1:0) Родригес Джей49'  
  86'О'Ши Дара (1:1)
  90'Соучек Томаш (1:2)
Траффорд ДжеймсВитиньо Виктор IIО'Ши ДараБейер Джордан  32'Тэйлор ЧарлиГудмундссон Йоханн 85' (Каллен Джош ( 85') Берге СандерБраунхилл ДжошКолеошо Лука 81' (Зарури Анасс ( 81') Родригес ДжейАмдуни Зеки 72' (Ремзи Аарон ( 72')
Запасные: Редмонд НатанВижуру ЛоуренсЭкдаль ХьяльмарЛарсен Якоб-БруунОбафеми МайклРобертс Коннор II
Ареола АльфонсЦоуфал Владимир  66'Зума КуртАгер Наиф  39'Эмерсон ПалмиериАльварес Эдсон  39' 63' (Бенрахма Саид ( 63') Уорд-Праус ДжеймсКудус МохаммедСоучек ТомашПакета ЛукасИнгс Дэнни 62' (Дивин Мубама ( 62')
Запасные: Керер ТилоОгбонна АнджелоКорне МаксвеллФабьянски ЛукашМавропанос КонстантиносКрессуэлл АаронФорнальс Пабло
25 ноября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Вест Хэм

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