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​Александеру-Арнольду понравилось праздновать гол перед фанатами «Манчестер Сити»

25 Ноября 2023 • 19:58 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
Ливерпуль

Субботняя битва между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» завершилась вничью со счётом 1:1. «Горожане» долго вели, но ближе к завершению встречи количество единиц на табло «Этихада» уравнял Трент Александер-Арнольд. Забив, вице-капитан «Ливерпуля» праздновал гол недалеко от трибуны с фанатами «Манчестер Сити», и он мог увидеть не самые приличные жесты в свой адрес. Впрочем, футболист остался доволен.

«Всегда приятно праздновать гол на выезде перед чужими болельщиками. Видеть такие их лица было действительно забавно», - сказал Трент Sky Sports.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт 30 ноября – против ЛАСКа в Лиге Европы.

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Ливерпуль Манчестер Сити Трент Александер-Арнольд ещё теги

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