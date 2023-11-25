​Александеру-Арнольду понравилось праздновать гол перед фанатами «Манчестер Сити»

Субботняя битва между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» завершилась вничью со счётом 1:1. «Горожане» долго вели, но ближе к завершению встречи количество единиц на табло «Этихада» уравнял Трент Александер-Арнольд. Забив, вице-капитан «Ливерпуля» праздновал гол недалеко от трибуны с фанатами «Манчестер Сити», и он мог увидеть не самые приличные жесты в свой адрес. Впрочем, футболист остался доволен.

«Всегда приятно праздновать гол на выезде перед чужими болельщиками. Видеть такие их лица было действительно забавно», - сказал Трент Sky Sports.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт 30 ноября – против ЛАСКа в Лиге Европы.